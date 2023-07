Brescia, l’ex Cagni: “Giusto ripartire da Gastaldello. Castagnini saprà scovare…”

Il Brescia di Massimo Cellino spera nel ripescaggio in Serie B , vista l'esclusione della Reggina . Le rondinelle sono tra le papabili a occupare la "X" che al momento figura tra le venti squadre della cadetteria, in attesa dei ricorsi di fine luglio. Intanto il patron ex Cagliari ha confermato Daniele Gastaldello in panchina, ed affidato a Renzo Castagnini la campagna acquisti. A proposito della prossima stagione delle rondinelle, è intervenuto l'ex calciatore e allenatore del Brescia, Gigi Cagni . Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Bresciaingol.com:

"È difficile giudicare dall’esterno, ma penso sia giusto perché nel finale di stagione Gastaldello ha dimostrato di avere delle qualità. Da quello che so ha portato serenità e la squadra ha finito in crescendo rispetto a quanto aveva mostrato durante l’anno, arrivando a una classifica che ora permette al Brescia di essere la prima avente diritto al ripescaggio in serie B. Appena subentrato non si sono visti grandi cambiamenti, poi però ha trovato gli equilibri. Mercato? Economicamente il Brescia non ha problemi. Per arrivare a questo risultato è possibile che si siano fatti sacrifici spendendo poco e andando alla ricerca di giovani interessati, cosa che potrebbe ripetersi anche in questo mercato. Renzo è molto bravo e conosce i giocatori. Saprà andare a scovare i giovani giusti per il Brescia, come fece con Ferrante e Torregrossa quando ero io in panchina nel 2017. Sia lui che Cellino troveranno la soluzione per lavorare in armonia e fare una buona squadra"