Boscaglia: “Tifosi straordinari, sentiamo la loro mancanza. Palazzi e Corrado out”. E su Valente…

Parola a Roberto Boscaglia.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Potenza, valida per il recupero della seconda giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, mercoledì 18 novembre, fra le mura dello Stadio “Renzo Barbera”: fischio di inizio alle ore 15.00.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Palazzi e Corrado hanno fatto gli esami strumentali, niente di gravissimo ma non saranno con noi per la sfida contro il Potenza: li perderemo per una decina di giorni. Valente si potrà aggregare a noi la prossima settimana. E’ evidente che chi ha più partite nelle gambe ha più possibilità di fare più minuti ad alto livello. Siamo convinti che possiamo mettere in campo una squadra che possa lavorare benissimo per 90 o più minuti. Tifosi sempre più vicini alla squadra? Sentiamo la loro vicinanza perché si respira ed è davvero straordinaria. E’ un peccato che non possano assistere alle partite. Un grazie infinito ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto”.