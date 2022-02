Russia, i play-off Mondiali si giocano in campo neutro, senza bandiera, inno e tifosi

La FIFA ha deciso che la Russia dovrà giocarsi i Mondiali senza tifosi, inno e bandiera in un campo neutro. Sarà cambiato anche il nome della squadra

Sembrerebbe per il momento essere scongiurato il pericolo esclusione dai play-off dei prossimi Mondiali per la Russia . Visti i recenti attacchi all' Ucraina che hanno messo in ginocchio un intero Paese, ogni ente, federazione o società cerca di rispondere a proprio modo all'inizio della guerra lanciata da Putin .

La FIFA ha stabilito che la Russia dovrà giocarsi le qualificazioni contro la Polonia in un campo neutro senza spettatori, con una maglia che non mostrerà la bandiera russa e nel prepartita non sarà cantato l'inno. Inoltre, Mirančuk e compagni non giocheranno sotto il nome di "Russia", bensì "“Football Union of Russia (RFU)”.