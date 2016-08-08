Match salvezza al Carlo Castellani di Empoli, tra toscani e Pescara termina 1-1. Al vantaggio degli azzurri, siglato al 9' da Omar El Kaddouri, risponde al 31' Gianluca Caprari. Intervenuto ai…
Rio2016
Maradona: "Messi non tornerà in Nazionale, l'Argentina rischia grosso. Perso contro chi gioca a baseball"
Quando Diego Armando Maradona parla, non lo fa mai per dire banalità. El Pibe de Oro ha seguito da vicino il cammino della Nazionale Argentina U-23 alle Olimpiadi di Rio 2016: l'esperienza…
Olimpiadi 2016, Svezia eliminata. Quaison torna a Palermo: "Potevamo fare certamente meglio"
Le Olimpiadi per Robin Quaison e la sua Svezia finiscono qua. Gli Scandinavi tornano a casa senza aver mai vinto una partita (due sconfitte e un pareggio nella fase a gironi) e con diverse…
Nulla di fatto per la Svezia di Robin Quaison che ha ceduto al Giappone nella terza gara del gruppo B. Gli scandinavi sono stati sconfitti per 1-0 dai nipponici - gol di Ajima al 65' - e hanno…
Olimpiadi 2016: Quaison titolare in Giappone-Svezia, gara da dentro o fuori per gli scandinavi
Giocherà dal primo minuto Robin Quaison, che stasera (a partire dalla mezzanotte italiana) sarà impegnato nel terzo e ultimo match della fase a gironi del gruppo B a Rio 2016. La sua Svezia affronterà…