Olimpiadi 2016, Svezia eliminata. Quaison torna a Palermo: "Potevamo fare certamente meglio" Mediagol40 Mediagol40 11 agosto 2016 - 09:25 11 agosto

Le Olimpiadi per Robin Quaison e la sua Svezia finiscono qua. Gli Scandinavi tornano a casa senza aver mai vinto una partita (due sconfitte e un pareggio nella fase a gironi) e con diverse…