Qualificazioni Euro 2024: goleada Olanda, ok per la Croazia. Pari Francia e Turchia

Commento e risultati dell'ultima giornata dei gironi di qualificazione per Euro 2024 dei match in programma alle ore 20:45

Ultima serata di qualificazioni agli Europei 2024. Sette i match in programma: Andorra-Israele, Croazia-Armenia, Galles-Turchia, Gibilterra-Olanda, Grecia-Francia, Kosovo-Bielorussia, Romania-Svizzera. Vince l'Israele 1-0 senza riuscire a qualificarsi. Stessa sorte anche per la Bielorussia. Vince la Croazia grazie all'ex MallorcaBudimir. Successo anche per la Romania. Pari tra Galles-Turchia e Grecia-Francia. Goleada dell'Olanda che strapazza 0-6 Gibilterra