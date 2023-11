Ternana-Palermo, biglietti in vendita: info per il settore ospiti

Il Palermo comunica tutte le informazioni circa il settore ospiti dello Stadio “Libero Liberati” in vista del match tra i rosa e la Ternana in programma questa domenica alle 16:15

Sono in vendita i biglietti per assistere a Ternana-Palermo, gara valida per la 14a giornata della Serie BKT 2023-24 in programma domenica 26 novembre 2023 alle ore 16:15 allo Stadio “Libero Liberati” di Terni.