Olanda-Croazia, le probabili formazioni: Koeman senza De Ligt, Modric dal 1′

E' tutto pronto per la prima semifinale di Nations League . Alle ore 20:45, allo stadio De Kuip di Rotterdam , Olanda e Croazia si affronteranno con un unico obiettivo: conquistare la finale. La formazione che passerà il turno sfiderà la vincente di Spagna-Italia , match in programma giovedì 15 giugno a Enschede .

La squadra di Koeman è riuscita a staccare il pass per le Final Four grazie a cinque vittorie ed un pareggio. Sedici i punti racconti nel Gruppo 4, arrivando davanti al più quotato Belgio, alla Polonia e al Galles. La Croazia, che ai Mondiali in Qatar è arrivata in semifinale, battuta dall'Argentina, ha ottenuto la vetta della classifica del Gruppo 1 di Nations League. Tredici i punti messi in cassaforte, davanti a Danimarca, Francia ed Austria.