Olanda-Croazia, formazioni ufficiali: Dumfries titolare, Brozovic-Modric dal 1′

Tutto pronto per Olanda-Croazia. Al De Kuip di Rotterdam va in scena la prima semifinale della Nations League 2023. In programma domani sera la sfida tra Spagna e Italia con gli Azzurri che cercheranno di riscattare la mancata partecipazione allo scorso Mondiale disputato in Qatar. Proprio lì dove la squadra di Koeman è stata eliminata ai quarti di finale dall'Argentina poi laureatasi vincitrice, mentre la Croazia ha chiuso al terzo posto dopo aver battuto il Marocco nello spareggio.