Italia U21, Nasti dopo la lite con Ruggeri: “Dispiace molto. Occasione di crescita”

Mentre l'Italia viene inondata dalle vicende sul calcioscommesse riguardando calciatori come Fagioli o anche giocatori in ritiro con la nazionale azzurra, vedasi Zaniolo e Tonali, altre notizie provengono dal mondo del calcio. Infatti è di oggi la lite che si è venuta a creare nel ritiro dell'U21 italiana. Protagonisti del furioso diverbio sono stati Marco Nasti, attaccante di proprietà del Milan ma in prestito al Bari, e Matteo Ruggeri, terzino di propriMarco Nasti, attaccante in prestito al Bari, si è scusato pubblicamente dopo la lite di oggi in ritiro con Matteo Ruggeri di proprietà dell'Atalanta con il quale si sta mettendo in mostra. Il centravanti ha sferrato un pugno sul volto dell'esterno che sembra essersi fratturato il setto nasale. Dopo l'esclusione dai convocati da parte del commissario tecnico dell'Under 21 Carmine Nunziata, il giovane attaccantesi è scusato per quanto accaduto sui social:"Mi sono già scusato privatamente ma ci tengo a farlo anche qui. Ho grande rispetto per i valori dello sport e della maglia azzurra. Mi dispiace molto per quanto accaduto nel ritiro della Nazionale, questa deve essere e sarà per me un'occasione di crescita"