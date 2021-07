Italia-Spagna, Di Gennaro: “Le finali non si giocano, si vincono. Ecco cosa servirà”

Si avvicina il giorno tanto atteso da tutta l’Italia, quello della finale di Wembley tra la Nazionale azzurra di Roberto Mancini e l’Inghilterra di Gareth Southgate. Questo pomeriggio ai microfoni del format radiofonico “Stadio...

Si avvicina il giorno tanto atteso da tutta l' Italia , quello della finale di Wembley tra la Nazionale azzurra di Roberto Mancini e l' Inghilterra di Gareth Southgate. Questo pomeriggio ai microfoni del format radiofonico "Stadio Aperto", in onda sule frequenze di di TMW Radio, ha parlato l'ex centrocampista, Antonio Di Gennaro , opinionista che ha seguito da vicino la selezione azzurra curandone il commento tecnico per conto della Rai, lungo tutto il percorso fin qui glorioso di Euro 2020 , da parte della compagine allenata da Roberto Mancini . Di seguito le parole dell'ex calciatore di Fiorentina e Verona .

IL PERCORSO AZZURRO -"Sono davvero felice per l'Italia perché ho vissuto questi tre anni da vicino, se lo meritano tutti questi ragazzi. Vincere soffrendo è ancora più bello. Fine di un idillio inglese? Io la metterei 50-50. C'è sì il discorso ambientale, ma quando arrivi in finale battendo Belgio e Spagna, puoi anche essere sfavorito ma questi ragazzi emanano davvero tanta tranquillità. Questo è il punto forte, aver creato uno spirito in grado di andare oltre fatica, sofferenza e un pizzico di fortuna. Ci prepariamo ad un ambiente caldo, ma lo siamo anche noi. Le finali non si giocano, si vincono".