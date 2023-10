Italia, Malagò su Gravina: “Sport ha una sua autoregolamentazione, ognuno…”

L'Italia esce sconfitta dal match contro l'Inghilterra andato in programma ieri alle ore 20:45 a Wembley. Gli azzurri avevano fatto un ottimo primo tempo andando meritatamente in vantaggio salvo poi farsi riprendere dal calcio di rigore trasformato da Harry Kane. Nella seconda frazione di gioco gli inglesi hanno dilagato grazie a Rashford e ancora all'attaccante del Bayern Monaco. Adesso gli uomini di Spalletti devono battere l'Ucraina per qualificarsi direttamente. Ha rilasciato dichiarazioni Giovanni Malagò, presidente del Coni a margine di Ceo For Life commentando se la richiesta della Lega di dimissioni di Gravina fosse un'ingerenza della politica nel mondo dello sport. Di seguito le dichiarazioni ufficiali riprese da ANSA: "La mia posizione la conoscete e non può che essere così da presidente Coni. E' molto importante che la politica si occupi di sport, ce n'è un grande bisogno, ma questo non significa che debba occupare lo sport. E' un mondo che ha una sua autoregolamentazione dovuta ai contesti elettorali". Ognuno si sente di esprimere le proprie opinioni, ma io non posso che tutelare i caposaldi del nostro mondo".