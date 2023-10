Serie B, Balata elogia il Modena: “Società modello, bene gli italiani in rosa”

"Il Modena è una società modello sotto il punto di vista del lavoro coi giovani, lo sta facendo da diverso tempo, non solo in tema di settore giovanile. Lo sta facendo anche in prima squadra, con gli italiani che ha in rosa e nella stessa squadra titolare, come piace noi". Lo ha detto Mauro Balata, ospite del Forum Monzani al convegno "Performance e Salute". Nel dettaglio, il presidente della Lega B ha speso parole d'elogio verso il progetto del club gialloblù.