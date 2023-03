Napoli, De Laurentiis pronto a sforare il tetto ingaggi per trattenere Osimhen

Con venticinque in ventotto presenze tra Serie A e Champions League , Victor Osimhen sta trascinando il suo Napoli in questa magnifica stagione per i partenopei. Primi in classifica con diciannove punti di vantaggio in campionato e ai quarti di Coppa, gli azzurri vivono un'annata da incorniciare proprio grazie anche al bomber nigeriano.

In estate è pronto ovviamente l'assalto delle big europee al 24enne ex Lille. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, punta infatti a blindare il proprio gioiello. Come riportato da La Repubblica, il contratto di Osimhen scadrà nel 2025 ma sarà facile trovare diversi top club pronti a offrire il doppio dell'ingaggio rispetto a quello percepito a Napoli. Il numero uno azzurro però è pronto a fare uno sforzo economico per trattenere Osimhen almeno per un’altra stagione, anche a costo di sforare clamorosamente il tetto massimo fissato per gli ingaggi dei giocatori azzurri.