Napoli, De Laurentiis: “No alla Superlega! Insigne? Abbiamo un appuntamento”

Le parole del presidente del Napoli nel corso della conferenza stampa alla quale è intervenuto

"Florentino Perez è mio amico, ma non mi ha contattato. Non sono favorevole alla Superlega, ma io ne faccio una questione economica. Non è facendo un torneo ad inviti che risolvi i problemi dell'economia del calcio. Li risolvi se prendi coscienza che Champions e Europa League non servono a nessuno. I nostri fatturati non possono più permettersi di andare avanti così, solo per favorire gli istituzionalisti. Florentino Perez sbaglia perchè vuole fare un torneo chiuso, invece deve dare la possibilità a tutti di partecipare ad un grande campionato europeo".

"Lo avevo incontrato una volta a Roma, e noi virammo in quell'occasione su Benitez o Sarri, non lo ricordo. Credo che sia uno che sappia allenare molto bene le sue squadre, non è mai stato semplice giocare contro di lui. Ha gestito situazioni difficili a Roma e Milano, in una società che magari non metteva le cose in chiaro. Insigne? Non ci siamo proprio visti. Ci siamo dati appuntamento a fine del campionato europeo, Ci siederemo, ci parleremo e sarà quel che sarà".