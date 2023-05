Napoli, De Laurentiis contatta Luis Enrique per la panchina: c’è anche il Psg

E' ormai noto da giorni che il patron del Napoli si stia muovendo con largo anticipo, per selezionare la prossima guida tecnica dei partenopei, freschi di scudetto vinto. Tra il ritorno di Rafa Benitez e le scelte fresche come potevano essere Vincenzo Italiano e Thiago Motta, il numero uno del club campano sembrerebbe preferire la via di riportare in Italia, un totem del ruolo come Luis Enrique. Ex commissario tecnico della Spagna agli ultimi mondiali, dal trascorso non felicissimo a Roma in Serie A.