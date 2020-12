Monza-Salernitana, Mario Balotelli tra i 5 chili ed il debutto. Galliani fiducioso: “Ecco cosa dicono i compagni”

Mario Balotelli ha da sempre fatto discutere e parlare di sé.

Per SuperMario l’avventura da poco iniziata con il Monza potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta della sua lunga e difficile carriera. L’amministratore delegato del club lombardo, Adriano Galliani, si è personalmente interessato affinché l’attaccante classe 1990 non compia ‘balotellate‘ controproducenti e infatti egli stesso si è occupato di monitorare quotidianamente lo status di forma del jolly offensivo, riuscendo nell’obiettivo di far perdere al calciatore ex Liverpool 5 kg in soli 20 giorni , come riportato dal ‘Corriere della Sera‘.

Ecco qui riportate le dichiarazioni di Galliani: “E’ arrivato con le migliori intenzioni, ora dipende solo da lui. Mi sembra molto motivato e per quel che riguarda il valore che dire? Le sue qualità tecniche sono indubbie: al Milan nella stagione 2013/2014 ci trascinò con i suoi goal in Champions League. E anche qui a Monza, l’allenatore e i giocatori mi dicono che, per come tocca lui il pallone, sembra di un’altra categoria”.

Sta per finire dunque l’astinenza dal calcio giocato per Mario Balotelli, ormai prossimo al debutto che potrebbe avvenire mercoledì pomeriggio con la squadra brianzola contro la capolista Salernitana: Brocchi lo convocherà e con molta probabilità lo farà partire dalla panchina.

L’ultima partita ufficiale disputata dall’ex calciatore della Nazionale italiana risale al 9 marzo 2020, un Sassuolo-Brescia che chiuse la Serie A prima dello stop forzato causa covid. Dopo essersi svincolato dalle ‘Rondinelle‘, ‘Supermario‘ si è poi allenato con i dilettanti del Franciacorta per farsi trovare pronto e accettare un’eventuale opportunità, concessagli poi dal Monza.