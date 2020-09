Calciomercato Monza, ufficiale l’arrivo di Boateng: il comunicato del club lombardo

Resa nota l’ufficialità del trasferimento di Kevin Prince Boateng al Monza.

L’ex giocatore della Fiorentina ha raggiunto un accordo di massima con il club del patron Silvio Berlusconi già nei giorni scorsi, così che nella giornata odierna è arrivato il comunicato da parte della società sulla buona riuscita dell’affare. Il centrocampista offensivo nato in Ghana rappresenta per i biancorossi un rinforzo di assoluta esperienza e qualità, atto certamente a conquistare nel più breve tempo possibile la promozione in Serie A. Dopo 25 presenze – condite da quattro reti – durante la scorsa stagione con le casacche di Fiorentina e Besiktas, l’ex giocatore del Milan è pronto ad iniziare una nuova avventura sotto la gestione di Cristian Brocchi.

Di seguito il comunicato ufficiale della società:

“A.C Monza comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Fiorentina Kevin-Prince Boateng, che ha firmato un contratto fino al 30/6/2021, con opzione di rinnovo per il secondo anno, al verificarsi di determinate condizioni.

L’11esimo acquisto dell’estate biancorossa è un giocatore dal curriculum prestigioso, con esperienze tra le altre nel Milan, Borussia Dortmund, Tottenham e Barcellona.

Nato a Berlino il 6 marzo 1987, ma naturalizzato ghanese, è cresciuto nell’Hertha Berlino dove ha giocato fino al 2007, quando è stato acquistato dal Tottenham con cui ha vinto il suo primo titolo, la Coppa di Lega inglese.

Dopo le esperienze con Borussia Dortmund e Portsmouth, ecco il passaggio al Milan nell’estate 2010.

Con il club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani conquista subito da protagonista Scudetto e Supercoppa italiana.

A Milano gioca per tre stagioni e ritorna poi nel gennaio 2016 per sei mesi, quando viene allenato anche da Cristian Brocchi, che ora ritrova a Monza.

Dopo le parentesi con Las Palmas e Eintracht Francoforte, con vittoria della Coppa di Germania, nell’estate 2018 è di nuovo in Italia col Sassuolo, dove gioca un grande campionato che gli vale la chiamata del Barcellona. Una stagione in blaugrana con la conquista della Liga, ed eccolo ancora in Serie A con la maglia della Fiorentina.

L’ultima esperienza prima dell’approdo al Monza è stata in Turchia col Besiktas da gennaio ad agosto 2020.

Vanta 35 presenze in Champions League e 14 con la Nazionale del Ghana.

Benvenuto Kevin-Prince!”.