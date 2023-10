Modena, Zaro: “Pari sarebbe stato giusto, complimenti al Palermo. Siamo vivi”

"Mi assumo le responsabilità in uscita con la palla, oggi non ero molto lucido vista l’adrenalina della partita". Lo ha detto Giovanni Zaro, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena questo pomeriggio fra le mura dello Stadio "Braglia". "L’espulsione ha cambiato tanto, soprattutto per la qualità con cui avevamo approcciato alla partita. C’è da dire che nel momento in cui hai predominio della partita devi stare molto attento. Le partite con un piccolo episodio possono cambiare", ha proseguito il difensore del Modena.