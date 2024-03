Modena, Vaira: “Serie B una maratona, dobbiamo crescere a livello di mentalità”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Modena in vista della sfida contro il Bari, in programma a Pasquetta.

"Non è ancora il momento di fare bilanci. La Serie B è comune una maratona: diciamo che ci mancano gli ultimi 8 chilometri". Lo ha detto Davide Vaira , intervistato ai microfoni di "B Magazine". Fra i temi trattati dal direttore sportivo del Modena anche gli ultimi otto incontri in programma prima della fine della regular season. Ma non solo... "Dobbiamo essere bravi a guardare sia indietro che avanti e cercare di ragionare gara dopo gara", le sue parole.

"Bari? Dobbiamo crescere a livello di mentalità. Al di là della squadra che si affronta dobbiamo essere sempre concentrati perché, in alcune situazioni, non lo siamo stati. Bianco? È il nostro allenatore, e sta facendo il suo percorso. Come tutti i professionisti nelle loro prime esperienze, è normale che commetta errori. Lo avevamo messo in conto, ma credo che sulla bilancia, siano maggiori gli aspetti positivi che quelli negativi. Sono sicuro che l’anno prossimo sarà pronto per migliorarsi", ha concluso il ds.