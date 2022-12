Modena, Tesser: “La mia squadra lotta e non si arrende, ma gioca anche a calcio”

"I due derby vinti? La squadra è riuscita a conquistare sei punti contro avversari molto competitivi, vanno letto così”. Lo ha detto Attilio Tesser , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia , in programma giovedì pomeriggio allo Stadio “Alberto Braglia”. Reduce da due vittorie di fila conquistate contro Parma e Spal , il tecnico del Modena si è espresso sul momento della sua squadra.

“Alleno un gruppo che ha carattere, lotta, che non si arrende, ma che gioca anche a calcio, cercando sempre la vittoria. Questa è la strada intrapresa già nella passata stagione e che dobbiamo continuare a percorrere. Il Venezia ha fatto molti più punti in trasferta rispetto a quelli raccolti in casa. Sono una squadra di qualità, con grandi potenzialità, e con calciatori stranieri di valore. Essendo retrocessi dalla serie A, hanno avuto una fase di assestamento nella categoria, ma stanno risalendo una classifica corta e nella quale, con 3 punti in più o con 3 punti in meno, cambiano radicalmente le situazioni. Mi aspetto una gara con tante insidie”.