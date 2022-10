Modena-Palermo, Tesser: “Loro hanno giocato di qualità. Sul secondo gol dico questo”

Parola ad Attilio Tesser . Il tecnico del Modena è intervenuto ai microfoni della conferenza stampa post gara per analizzare la sconfitta maturata contro il Palermo di Eugenio Corini per 0-2. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Siamo tornati a prendere dei gol in situazioni strane. Abbiamo sbagliato molto e abbiamo perso la partita. Abbiamo creato 4 palle gol prima del 2-0. Gli errori li paghi in questa categoria e nel secondo tempo non c’è stata reazione. Il Palermo ha giocatori di qualità che sanno gestire la partita. Quello che mi dispiace è quando arriviamo in ritardo sulle posizioni. Bisognava arrivarci prima sull’occasione del penalty. Mi ha fatto arrabbiare il 2-0, perchè avevamo tutto il tempo per sistemarci dietro. L’atteggiamento nostro è stato sbagliato in quella circostanza.