Modena, ecco Corrado: “Mi ispiro a Dimarco e Theo, darò il 100%. A Palermo…”

Nato a Firenze, Corrado inizia il suo percorso calcistico con le maglie di Scandicci e Prato; qui lo nota l’Inter, che lo acquista appena 16enne. Nei tre anni in neroazzurro il terzino vince un campionato Primavera, un Torneo di Viareggio e una Supercoppa Primavera. Nel 2019 passa in prestito all’Arezzo, alla sua prima esperienza tra i grandi colleziona 20 presenze e una rete in Serie C. La stagione successiva va al Palermo, ma in rosanero fatica ad emergere anche a causa di alcune noie fisiche, chiudendo l’anno con 7 presenze. Si rilancia subito alla Feralpi Salò, sotto la guida di Stefano Vecchi, tecnico che lo aveva lanciato all’Inter: con i Leoni del Garda arriva fino alla semifinale playoff, in una stagione da protagonista con 41 presenze, 6 assist e un gol. Dopo questi tre prestiti l’Inter lo cede a titolo definitivo alla Ternana, per la sua prima esperienza in Serie B: il bilancio nei 18 mesi con la maglia rossoverde è di 55 gettoni, dei quali 47 da titolare, con un gol e due assist.