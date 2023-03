Modena, a Palermo per confermarsi dopo Pisa: la scheda dei gialloblu di Tesser

Il Palermo sfiderà il Modena al "Barbera" nelle trentesima giornata di Serie B

Nella trentesima giornata di Serie B, il Palermo riceverà il Modena al "Renzo Barbera", anticipo in programma venerdì 17 febbraio alle 20:30. Reduce dalla vittoria preziosa contro il Pisa, la compagine emiliana si trova attualmente al decimo posto, solamente un punto sotto rispetto ai rosanero (39 a 38).

Stagione decisamente fatta di alti e bassi per il Modena. Più sconfitte - 13 - che vittorie - 11 -, pochissimi pareggi. I canarini guidati da Attilio Tesser hanno pareggiato solamente in cinque occasioni quest'anno, solo la Reggina in Serie B ha accumulato meno pari (3). Nel match d'andata disputato al "Braglia", il Palermo di Eugenio Corini si impose per due gol a zero, reti di Brunori su calcio di rigore e Valente nel primo tempo.

Dopo un inizio costellato di sconfitte, con una sola vittoria nelle prime sei, gli emiliani hanno inanellato cinque risultati utili nelle successive sei gare. Da novembre a febbraio un'ottima media punti per la compagine di Tesser, trend che ha di fatto permesso al Modena di scalare la classifica e piazzarsi in zona playoff. Sei vittorie, tre pareggi e tre sconfitte nella parte tra il pieno girone d'andata e la l'inizio della seconda parte di campionato. Poi tre sconfitte di fila, che hanno fatto perdere momentaneamente il posto nelle migliori otto, infine la vittoria di prestigio contro il Pisa.

Mercato di gennaio intenso per la dirigenza gialloblu. Diverse arrivi e cessioni, principalmente profili d'esperienza per la Serie B. In particolare, tra le operazioni concluse in entrata spiccano quella di Luca Strizzolo e Arthur Ionita. Il primo, approdato a Modena in prestito dopo l'esperienza con il Perugia, il 30enne nativo di Udine è stato il primo acquisto della campagna gialloblu. Attaccante che ha accumulato una lunga carriera tra Serie B e C, ha siglato già tre reti nelle prime dieci presenze con i canarini. In uscita invece è bene ricordare la cessione di Paulo Azzi, esterno brasiliano a lungo seguito - e quasi chiuso nella scorsa sessione di mercato - dal Palermo targato City Group. In extremis però è arrivato l'accordo tra gli emiliani e il Cagliari.

Infine, nel modulo cosiddetto ad "albero di natale" di Attilio Tesser, a fianco di Strizzolo agiscono Falcinelli e Tremolada. Il primo, ex Crotone vecchia conoscenza della Serie A, sei gol finora con la maglia del Modena. Schierato principalmente nel ruolo di trequartista, suo fedele compagno di reparto è Luca Tremolada. Numero dieci e pericolo numero uno per il Palermo nel prossimo match, nove assist e quattro reti e una florida carriera in Serie B con Cosenza, Brescia e Ternana. Il tecnico gialloblu non avrà a disposizione per il match contro il Palermo l'ex Milan Andrea Poli, infortunatosi nel corso della gara contro il Pisa. Gli esami strumentali del centrocampista hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore.