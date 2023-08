Genoa-Modena, Bianco: “Gara difficile ma sono convinto di poter passare il turno”

Esordio ufficiale del Modena domani, 11 agosto, nel primo turno di Coppa Italia al "Ferraris" contro il Genoa . Prima gara in panchina da tecnico tra i professionisti per Paolo Bianco , alla guida dei canarini. L'ex Sassuolo e Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match, come si legge sul sito ufficiale del Modena:

"Sarà sicuramente una partita difficile per il livello dell’avversario e per l’ambiente che troveremo. Abbiamo svolto un mese di lavoro quasi perfetto in cui i ragazzi hanno sempre risposto in maniera positiva alle nostre richieste, domani sarà l’occasione per capire realmente a che punto è la squadra. Sono convinto che possiamo fare bene e passare il turno. Dopo la partita contro il Torino ho chiesto maggiore professionalità. In Coppa Itala sarà questa la chiave, contro una squadra di categoria superiore, e in quello stadio, sarebbe impossibile passare il turno senza coraggio"