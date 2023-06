Clamoroso ribaltatone societario nel Milan, dopo le tensioni emerse già questa mattina nel summit: esonero per Maldini e Massara

Dopo le tensioni di questa mattina, la situazione in casa Milan è precipitata nel modo peggiore possibile. Paolo Maldini e Daniele Massara , rispettivamente direttore dell'area tecnica e diesse, lasceranno il club rossonero con effetto praticamente immediato, dopo l'incontro con Gerry Cardinale .

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, non è ancora arrivata la comunicazione ufficiale del Milan. Per ora i rossoneri adotteranno una soluzione interna, che potrebbe comunque diventare definitiva: più forza e autonomia a Furlani e Moncada (ad e capo scouting)