Milan, Perinetti: “Maignan grande talento! Ibra? Giroud acquisto mirato”

Le parole del direttore sportivo del Siena in merito all'avvio della prossima stagione

Giorgio Perinetti è il nuovo direttore sportivo del Siena, un ritorno gradito quello dell'ex anche del Palermo in bianconero. Il noto dirigente, nella speranza che i toscani vengano ripescati in C, ha rilasciato una lunga intervista a TMW Radio nel corso della quale si è anche soffermato sul successo a Euro 2020 dell'Italia.

"Sono già stato qui in due occasioni precedenti, una sotto la gestione De Luca e l'altra con Mezzaroma. Momenti importanti, ora mi hanno richiamato ed è giusto che torni qua, perché ho avuto tanto affetto e riconoscenza da Siena. Voglio ripagare quanto avuto, mettendomi a disposizione per una risalita come fatto a Venezia. Spero che il risultato sia lo stesso. Gilardino? Lo scorso anno per quanto è stato complicato, i dirigenti sono stati fantastici. Abbiamo dato a Gilardino uno staff importante e, speriamo anche con una squadra adatta, di poter competere per la vittoria (del campionato di Serie D, ndr). La società ha portato anche la documentazione necessaria per un'ammissione alla Lega Pro in caso di defezioni".

Le parole del dirigente bianconero anche sul trionfo agli Europei dell'Italia e sulla campagna acquisto del Milan che ha deciso di rinunciare a due pedine fondamentali quali Donnarumma e Calhanoglu.

"Mancini sin dall'inizio ha tracciato una strada, dando fiducia e una mentalità precisa, che ha mantenuto, al gruppo di giocatori. Ha individuato giovani che poi sono cresciuti, la strada è quella, credere nei giovani. Certo, la tattica è importante e l'intensità va portata in ogni gara, ma soprattutto serve la fiducia verso quei giocatori che sanno ripagarla con le prestazioni, e tranquillità alle loro spalle. Milan? Di Maignan si dice benissimo, è una scelta coraggiosa anche se Donnarumma è tra i migliori al mondo e rappresenta una certezza. Questo ragazzo però sembra avere qualità. Hanno trovato Giroud, il sostituto di Ibrahimovic che non c'era, e anche se hanno perso Calhanoglu stanno irrobustendo l'organico. Per capire però bisogna anche guardare a cosa faranno le altre. Il mercato di tutti in ogni caso è in ritardo".