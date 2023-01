Milan, blitz della Guardia di Finanza: la Procura indaga sulla vendita del club

l'inchiesta è nata da un esposto di ex socio di minoranza: i dettagli

Un'indagine che parte da un esposto dell'ex socio di minoranza nella gestione del club, la lussemburghese Blue Skye . Il fascicolo del pm di Milano Giovanni Polizzi e dell'aggiunto Maurizio Romanelli, al momento, sarebbe a carico di ignoti e ipotizza una presunta appropriazione indebita . Non ci sarebbero indagati .

Nel dettaglio, come riportato da Ansa, la Gdf starebbe effettuando acquisizioni di documenti in alcuni uffici, ma non nella sede del Milan.