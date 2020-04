Calciomercato Milan, Ibrahimovic dice no al ritiro: se darà addio, Zlatan rimarrà in Italia. La situazione

Quale futuro per Zlatan Ibrahimovic?

L’orologio biologico dell’attaccante originario di Malmö non sembra risentire del ticchettio che avanza, anzi non coincide proprio con quello anagrafico. Classe 1981, lo svedese non ha ancora deciso in quale club terminerà la sua carriera ma ha solo un destinazione in testa: l’Italia. I rapporti con il Milan hanno subito un’escalation di tensioni da quel pazzesco derby perso per 4 reti a 2 contro i cugini dell’Inter. Pochi risultati positivi agguantati e tanta amarezza associata anche all’esonero di Zvonimir Boban, ex CEO rossonero e interlocutore principale dell’affare che portò l’attaccante ex Manchester United ancora una volta a Milano.

Inoltre, l’emergenza sanitaria globale legata alla diffusione del Coronavirus, che ha costretto il calcio allo stop, starebbe complicando non poco la trattativa per il rinnovo del contratto semestrale già registrato. Le parti dovranno tornare a parlarsi per capire le volontà di entrambi: da un lato, Ibrahimovic sta bene a Milano e vorrebbe trasferirsi con la famiglia al completo, che nel frattempo è rimasta in Svezia; dall’altro, Ivan Gazidis, amministratore delegato rossonero, sa che per puntare ad un rilancio del club milanese c’è bisogno di un uomo di punta del calibro del bomber svedese. L’ostacolo tra le parti risiede nell’elevato ingaggio di cui Zlatan non vorrebbe privarsi ma che Elliot, il fondo proprietario del Milan con a capo Paul Singer, molto probabilmente, non sarà in grado di sborsare.

Nuovi aggiornamenti seguiranno non appena le condizioni sanitarie dell’intero Paese lo permetteranno. Rimane da sciogliere il nodo dell’ingaggio, tema tanto caro al procuratore Mino Raiola che già in altre occasioni si è dimostrato all’altezza di esser capace di risolvere trattative non poco complicate. Adesso la palla passa nelle mani del campione ex Paris Saint-Germain, in attesa di nuovi sviluppi.