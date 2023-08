Calciomercato Genoa, obiettivo Messias: trattativa per l’ex Crotone con il Milan

La campagna di rafforzamento della società ligure procede in maniera spedita e in tal senso è da considerarsi a buon punto la trattativa con il Milan per l'arrivo del jolly offensivo JuniorMessias. L'ala brasiliana classe 1991 che con la maglia rossonera ha collezionato 68 presenze condite da 12 gol e 5 assist tra Serie A e ChampionsLeague, è da tempo al centro di numerosi rumors come testimoniano le trattative imbastite dal Milan con il Torino per un eventuale scambio con Singo, e con la compagine turca del Besiktas. L'ex Crotone, adesso è molto vicino ad approdare in prestito alla corte di AlbertoGilardino che lo accoglierebbe a braccia aperte per la sua duttilità, potenzialmente un notevole plus per la squadra ligure. Secondo La Gazzetta dello Sport la trattativa è ben avviata e potrebbe concludersi già nella giornata di domani 11 agosto. Già nel weekend il brasiliano è atteso dal club rossoblù per sostenere le visite mediche e poi, se tutto andrà bene, la firma sul contratto e l'ufficialità. Il contratto del giocatore con il club rossonero scadrà a giugno 2024