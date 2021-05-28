È morto Gianni Minà: lo storico giornalista e conduttore aveva 84 anni M. ⚽️️ Mediagol ⚽️️ 27 marzo 2023 - 22:29 27 marzo

Gianni Minà è morto a 84 anni dopo una breve malattia cardiaca. Nato a Torino il 17 maggio 1938, Gianni Minà ha iniziato la sua carriera da giornalista sportivo nel 1959 a Tuttosport, di cui fu poi…