Maradona
VIDEO Addio a Gianni Minà: le reazioni social per la scomparsa del giornalista
VIDEO Gianni Minà: l'indimenticabile intervista del giornalista a Diego Maradona
È morto Gianni Minà: lo storico giornalista e conduttore aveva 84 anni
Gianni Minà è morto a 84 anni dopo una breve malattia cardiaca. Nato a Torino il 17 maggio 1938, Gianni Minà ha iniziato la sua carriera da giornalista sportivo nel 1959 a Tuttosport, di cui fu poi…
Dopo il Mondiale di Qatar 2022 visto alla tv, riecco l'Italia di Roberto Mancini. Il 23 marzo, si gioca a Napoli, al Maradona, contro l'Inghilterra, questa volta non è la finale di Webley degli ultimi…
Manager illuminato e visionario, artefice di una parabola professionale costellata di grandi intuizioni e lungimiranti operazioni di mercato. Una parata di talenti cristallini scovati in tempi non…
Parola a Diego Armando Maradona Junior. L'attuale allenatore del Napoli United, nonché figlio della celebre compianta stella del calcio, soprannominata "El Pibe de Oro", ha rilasciato alcune…
I pm che indagano sulla morte di Maradona, hanno chiesto il processo per otto operatori sanitari con l'accusa di omicidio colposo. A riportare la notizia sono i media argentini. Tra gli operatori…
VIDEO Napoli-Lazio: atmosfera da brividi per la statua di Diego Armando Maradona
VIDEO Copa America, l'Argentina sogna la vittoria: lo spot della birra Quilmes
Negli ultimi mesi, diversi dettagli hanno gettano ombre su Leopoldo Luque, il neurochirurgo indagato per la morte di Diego Armando Maradona. A più di sei mesi dalla prematura scomparsa del Pibe de…