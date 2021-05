Morte Maradona, “Mi ferisce sentir dire che l’ho ucciso”: il racconto del dottor Luque

Negli ultimi mesi, diversi dettagli hanno gettano ombre su Leopoldo Luque, il neurochirurgo indagato per la morte di Diego Armando Maradona.

A più di sei mesi dalla prematura scomparsa del Pibe de Oro, il medico del Diez è tornato a parlare ai microfoni del quotidiano argentino Olé. “Ho conosciuto Diego quattro anni fa, dovevo vederlo per un disturbo del sonno. Il rapporto vero è iniziato nel 2019. Ho provato a mettermi in contatto con il suo precedente medico di famiglia, Cahe, ma non ci sono riuscito. Anche Diego non voleva che comunicassi con lui perché il loro rapporto si era chiuso male. Mi sono imbattuto in un paziente con una storia di dipendenze e scompenso cardiaco acuto legato al consumo di cocaina. Tuttavia, mentre lo curavo, non ne faceva uso. Nel 2019, quando si è stabilito qui e dopo l’inizio della quarantena, il problema della dipendenza da alcol si è accentuato”, ha raccontato.

L’OPERAZIONE – “La necessità dell’intervento era indiscutibile. In ogni caso, mi pento della triste frase che ho detto. Ho già chiesto scusa e continuerò a farlo. Il cuore di Diego era ingrossato, sfinito. Per quanto riguarda il ricovero domiciliare, è stato elaborato dall’assistenza sociale e regolato dalla legge. Non ho mai avuto il potere di controllarlo. Ho visto infermieri e medici e non mi hanno segnalato nulla. Avevano l’ordine di non parlare con noi. Ho vissuto situazioni umilianti, parlato con persone che non avrei neanche mai voluto vedere o conoscere, ma ho voluto aiutare Diego. Mi è sembrato un uomo molto solo. Vorrei che prendessero i cellulari di tutti come fatto con il mio. Sono orgoglioso di quello che ho fatto, non mi sono mai staccato da Diego e ho sempre cercato di aiutarlo. Non ho paura di andare in prigione né ci penso. Il futuro è incerto, non so cosa succederà, ma sembra che il principio di innocenza non esista più. Mi rattristo quando dicono che ho ucciso Diego”, sono state le sue parole.