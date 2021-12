Napoli, è morto Hugo Maradona: il fratello di Diego aveva 52 anni

Il fratello minore del Diez, Hugo Maradona, aveva 52 anni e viveva a Monte di Procida: fatale un arresto cardiaco

Un anno dopo la morte di Diego Armando Maradona, la tragica notizia. Nella mattinata di oggi è scomparso il fratello minore del Pibe de Oro, Hugo Maradona, per un arresto cardiaco. Il decesso è avvenuto alle 11.50. Cinquantadue anni, Hugo viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Si è spento nella sua abitazione. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.