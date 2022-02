Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Mal di coppe, dominio Barca al Maradona”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"L'invasione russa dell'Ucraina, il Mondo trema: "Bloccati dalla guerra". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "Mal di Coppe. Europa League, solo l'Atalanta agli ottavi: 3-0 all'Olympiacos, Spalletti e Sarri out. Dominio Barca al Maradona, il Napoli si sveglia troppo tardi (2-4). Lazio, Immobile e l'orgoglio non bastano: con il 2-2 passa il Porto. In campo Milan e Inter in vista del derby di martedì in Coppa, Inzaghi abbassa la pressi0ne".