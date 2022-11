Argentina, Maradona Jr: “Sono distrutto. La mia sul paragone tra mio padre e Messi”

"Sono distrutto. Faccio fatica a credere che tutto ciò sia accaduto davvero. E’ semplicemente pazzesco. L’Argentina ad un certo punto, ha avuto paura, più che essere presuntuosa. Quando piove, grandina e capita che gente che non sa fare due passaggi di fila riesca a mettere due palloni sotto l’incrocio. Se non chiudi le partite, anche le squadre più scarse ti vengono addosso. Paragone tra Messi e mio padre? l paragone lo fa solo chi non capisce di calcio. Stiamo parlando di due mondi del tutto diversi. "