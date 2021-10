Maradona day, il figlio Diego jr: “Difficile accettare che non ci sia più”

Il figlio del "Pibe de Oro", Diego Armando Maradona Jr, ha espresso i propri sentimenti nel giorno in cui suo papà avrebbe compiuto gli anni

"Il pensiero di non averlo più accanto non lo si accetta mai fino in fondo. Oggi ci saranno tanti campioni, ex compagni di squadra: vuol dire che la storia non si cancella e quei ragazzi che ora sono degli uomini hanno scritto pagine indimenticabili per la città e per questi colori".