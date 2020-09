LIVE Serie A, Torino-Atalanta: segui il live su Mediagol.it a partire dalle ore 15,00

Alle ore 15,00 torna in campo l’Atalanta che aveva saltato il primo turno di campionato.

I bergamaschi non hanno disputato il match contro la Lazio per riposare qualche altro giorno dato che la Champions League gli ha imposto di chiudere la scorsa stagione in estremo ritardo. Gli orobici, orfani di Josip Ilicic, saranno impegnati nell’ostica trasferta di Torino contro i granata di Giampaolo che alla prima hanno ceduto 1-0 alla Fiorentina. Segui il live della gara su Mediagol.it.