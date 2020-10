LIVE Serie A, Genoa-Inter: segui la diretta su Mediagol.it a partire dalla 18.00

Meno di un’ora al fischio d’inizio di Genoa-Inter.

Andrà in scena a partire dalle ore 18.00 la sfida tra rossoblù e nerazzurri, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. Entrambe le compagini sono alla ricerca di punti per dare continuità al loro cammino nella stagione 2020/2021. La squadra di Antonio Conte è alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta contro il Milan nel derby della scorsa giornata; i ragazzi di Rolando Maran, invece, dopo il 6-0 subito dal Napoli e il pareggio contro l’Hellas Verona, vogliono fare bene in casa contro il club di Milano.

Serie A, Genoa-Inter: le formazioni ufficiali. Eriksen titolare, Hakimi è in panchina. Maran schiera Pjaca

Segui la diretta della sfida su Mediagol.it.