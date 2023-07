Lecco, si spera nell’ammissione in Serie B: proseguono i lavori al “Rigamonti-Ceppi”

Situazione spinosa in Serie B, a poco meno di un mese dall'inizio ufficiale del torneo fissato per il 19 agosto. Mancano ancora due squadre all'appello, lo scorso Consiglio Federale ha rigettato il ricorso del Lecco, facendo riferimento alle scadenze perentorie non rispettate dal club del patron Di Nunno. I nerazzurri hanno raggiunto la promozione in Serie B solo il 18 giugno, superando il Foggia nel doppio confronto finale. La scadenza per la consegna del necessario per l'iscrizione in cadetteria era fissata invece per la mezzanotte del 20 giugno, praticamente 48 ore più tardi. Proprio su tale ragione si fonda il ricorso presentato dai lombardi.