Lecco, la denuncia: “Birre pagate coi soldi falsi dai tifosi del Bari”. Spesi 600 euro

Marco Valsecchi, gestore dei bar del "Rigamonti-Ceppi", dopo Lecco-Bari: "Non faccio di tutta l'erba un fascio".

Un conto da circa 600 euro pagato usando soldi falsi nel bar del settore ospiti del "Rigamonti-Ceppi". E' la denuncia di Marco Valsecchi dopo la sfida tra Lecco e Bari, andata in scena domenica 3 dicembre alle ore 16:15, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie BKT. L'uomo, che gestisce i bar dello stadio in questione, è anche il presidente del "Lecco Club Shamrock".

"Non è stata colpa dei ragazzi che le hanno incassate. Erano contraffatte molto bene, queste banconote. La mia intenzione è di segnalare al Calcio Bari l’accaduto, per una sorta di 'responsabilità oggettiva', anche se non pretendo nulla. Vediamo come reagirà la società dei Galletti, anche se spero che ci possa mettere una pezza. E ho avvisato le forze dell’ordine perché altrimenti procederò a fare denuncia. Preciso che sono state spese solo da 5-6 persone, su una curva che non ha dato nessun problema costituita da quasi 900 persone. Non faccio di tutta l’erba un fascio", ha raccontato l’imprenditore a "La Provincia di Lecco".

"Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. Resto in attesa della risposta del Bari e spero si sistemi tutto, anche perché le telecamere sono proprio frontali al bar e a chi compra. Per cui non dovrebbe essere impossibile risalire a chi ha speso quelle banconote...", ha concluso lo stesso Valsecchi.

