Lecco, Foschi: “Mi davano del bollito, ma ho preso la B sul campo. Sistemeremo tutto”

"Per me è stata la prima promozione in Serie B da allenatore, una promozione che voglio dedicare prima di tutto a mia moglie Monica, poi a tutti quelli che ci avevano detto che in B non saremmo mai andati e in ultimo a tutto coloro che lo scorso anno, ed erano tanti, mi davano del bollito". Così Luciano Foschi, intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dal tecnico del Lecco, reduce dalla promozione in Serie B conquistata lo scorso weekend dopo la doppia finale giocata contro il Foggia: dalla possibile esclusione del club lombardo dal prossimo torneo cadetto, alle prestazioni offerte nel corso dell'ultima annata dalla sua squadra. Ma non solo...