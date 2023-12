Lecco, Di Nunno e il mercato: “A gennaio prendo 4-5 giocatori, ma 10 li mando via”

"Spero nella salvezza, abbiamo battuto grandi squadre". Così Paolo Di Nunno, intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Tra i temi trattati dal presidente del Lecco anche l'obiettivo salvezza, ma non solo... "Mi avevano proprio cancellato dal calcio. Finora ho speso un po’: 1,4 milioni per il campo, il comune non sa come fare. La Serie B porta guadagni. Con Bari e Parma abbiamo fatto 80 mila euro. A bilancio c’erano 5 milioni e 800 mila, solo per la prima squadra, con le trasferte a parte. I guadagni sono simili. Sto cercando di prendere 4-5 giocatori a gennaio per migliorare la squadra. Abbiamo battuto grandi squadre. Dieci giocatori li devo mandare via".