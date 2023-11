Lecco, capitan Lepore: “La svolta? Con il cambio allenatore è scattato qualcosa”

Le dichiarazioni rilasciate dal capitano del Lecco: "Andiamo in campo liberi mentalmente e stiamo dimostrando il nostro valore".

Mediagol ⚽️

"Mi piace essere considerato una sorpresa, anch'io ero curioso di me stesso in Serie B avendo 38 anni. Sto facendo bene e sono contento, sia a livello personale sia di squadra. Curo l'alimentazione, riposo il giusto e faccio lavori extra come il pilates: così riesco a restare in forma". Lo ha detto Franco Lepore, intervistato ai microfoni di "PianetaLecce". Diversi i temi trattati dal capitano del Lecco: dalla serie di risultati positivi ottenuti dopo l'approdo in panchina di Emiliano Bonazzoli, alla sfida contro il Bari, in programma il prossimo 3 dicembre. Ma non solo...

"Come abbiamo svoltato? L'inizio è stato difficile, non mi era mai capitato di fare un ritiro senza una data precisa di inizio stagione. La società non ha potuto operare al 100% sul mercato. Col cambio allenatore è scattato qualcosa in noi e ci siamo assunti le nostre responsabilità. Siamo andati in campo liberi mentalmente e stiamo dimostrando il nostro valore. Devo essere d'esempio, ho la voglia di lavorare a 100%. Devo dimostrare tanto sia a me stesso sia ai giovani. Se vedi dei lavoratori dai molto volentieri dei consigli. Se poi vedi che non ti seguono significa che non ti vogliono ascoltare", le sue parole.

"Finché sto bene e mi diverto continuerò a giocare. Quando vedrò gli altri andare più forte di me, mi farò da parte; ma oggi i dati dicono che vado ancora forte. In tanti mi vedono come direttore sportivo: vedo talento nei ragazzi giovani e mi piace consigliare qualche giocatore al club. Sarebbe bello anche fare l'allenatore per stare a contatto col campo, ma mi piacerebbe fare il DS. Lecco-Bari? Si giocherà il 3 dicembre. Non ho mai giocato contro il Bari, per me è un derby. Sarà una partita speciale per me, ho già caricato i miei compagni". ha concluso Lepore.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.