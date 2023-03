Amauri, il figlio dell’ex Palermo in Italia: Lecce pronto a tesserare Hugo

Figlio dell'attaccante italo-brasiliano Amauri , che in Serie A ha segnato quasi 80 gol, con le maglie di Palermo, Napoli, Chievo Verona, Juventus, Fiorentina, Parma e Torino , Hugo de Oliveira approda in Italia e sogna una carriera di successo come quella del papà.

Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", il Lecce, si è infatti aggiudicato le prestazioni del giovane calciatore: ad un passo dall'essere tesserato con il club pugliese, ma già allenatosi con l'Under 16 in attesa dell'ok della FIGC per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del settore giovanile giallorosso. Classe 2006, attaccante come Amauri e in possesso di doppio passaporto in quanto nato a Roma, Hugo giocava nel Thonon, in Francia.