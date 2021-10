Serie A, Lazio-Inter: i biancocelesti si impongono 3-1 all’Olimpico

Si conclude il secondo anticipo del sabato di Serie A. La Lazio vince 2-1 sull'Inter grazie alle reti di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic nella gara valida per l'ottava giornata

Si conclude Lazio-Inter , big match dell'ottava giornata e secondo anticipo del sabato di Serie A . La Lazio del tecnico Maurizio Sarri si impone con un netto 3-1 sull' Inter , sancendo la prima sconfitta dei nerazzurri in campionato.

Gli ospiti, orfani di Lautaro Martinez , passano in vantaggio al minuto grazie al rigore di Perisic , assegnato dall'arbitro Irrati dopo un consulto con il VAR, sanzionando il fallo di Elseid Hysaj . Il primo tempo si conclude così con l 'Inter in vantaggio e Handanovic protagonista di diversi interventi decisivi.

A metà secondo tempo arriva il pareggio della Lazio con il solito Immobile, abile a trasformare il rigore concesso dal direttore di area per il fallo di mano di Alessandro Bastoni, ancora una volta grazie all'intervento del VAR. I biancocelesti completano la rimonta con Felipe Anderson al minuto 81, dopo un'altra gran parata di Handanovic su Immobile. Nei minuti di recupero Milinkovic-Savic sigla il gol del definitivo 3-1 per i padroni di casa, che si portano al quinto posto in classifica a quota 14 punti, i nerazzurri restano invece a 17.