Lazio, Sarri rassegna le dimissioni: l’ex Napoli e Juventus lascia, ora Lotito…

Come si legge su Gazzetta.it, Sarri avrebbe naturato la clamorosa decisione dopo una riunione nella notte appena trascorsa tenutasi con il suo staff, quindi stamane avrebbe formalizzato il suo addio raggiungendo Formello. L'ex allenatore di Empoli, Napoli e Juventus rinuncia così ad un lauto contratto da circa quattro milioni di euro a stagione con scadenza giugno 2025. Dopo il brillante secondo posto della scorsa annata, la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e la recente eliminazione subita dal Bayern Monaco, l'ennesimo ko interno contro l'Udinese a ribadire un trend deludente e marcatamente al di sotto delle aspettative della Lazio in campionato. Divergenze gestionali e sul mercato erano già emerse nei mesi scorsi con dirigenza e proprietà capitolina, con i biancocelesti che hanno stentato non poco a trovare continuità di prestazioni e risultati. Emblema delle numerose criticità in casa Lazio l'attuale posizione in classifica, con Immobile e compagni al nono posto a ben undici lunghezze dalla zona Champions League e otto punti di distacco dalla Roma quinta. ln corso un colloquio tra Sarri e il ds Fabiani, con Lotito che sta raggiungendo Formello con la ferma intenzione di accettare le dimissioni rassegnate dall'ormai ex coach biancoceleste. Al vaglio una serie di soluzioni per sostituire Sarri nell'immediato, dai nomi di Klose e Rocchi fino alla candidatura con respiro futuro di Igor Tudor.