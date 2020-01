Lazio-Sampdoria, Gabbiadini: “Match difficile, avversari in forma. Vogliamo conquistare punti”

La Sampdoria si prepara ad affrontare la Lazio.

La squadra di Claudio Ranieri, domani pomeriggio, sarà ospite dei Capitolini all’Olimpico in occasione della ventesima giornata di Serie A. La Doria, reduce dalla vittoria con poker conquistata contro il Brescia nello scorso turno, tenteranno di dare seguito alla scia di risultati positivi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

L’attaccante blucerchiato Manolo Gabbiadini, intervenuto alla vigilia della gara ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua in merito all’impegno esterno: “Sarà una partita difficile, loro vengono da una striscia positiva lunghissima e stanno bene. Andiamo là cercando di fare risultato. Immobile sta facendo benissimo, segna sempre, mentre Inzaghi è un grandissimo allenatore e poi hanno Milinkovic-Savic e altri giocatori molto forti. Forse non giocherà Correa ma ci saranno altri in grado di sostituirlo. Ho sbagliato troppi gol ultimamente, spero di poter segnare con la Lazio domani. Ma a prescindere da questo la cosa che conta è vincere e fare punti”

Lazio-Sampdoria, Ranieri: “Sarà una partita tremenda, biancocelesti come Re Mida. Immobile? Rispondo così”