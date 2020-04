Lazio, Luis Alberto: “Continueremo a lottare, Immobile mi deve un regalo. Svolta? Contro l’Atalanta”

Luis Alberto ripercorre le tappe di questa stagione.

Il fantasista spagnolo in forza alla Lazio ha disputato un campionato davvero stratosferico e portato i biancocelesti al secondo posto prima che il torneo fosse sospeso, a dodici gare dal termine. L’uomo dall’assist facile spera si possa ricominciare e magari vincere, come rivelato dal calciatore iberico ai microfoni di Lazio Style Radio.

Acerbi: “Io come un leone in gabbia, vi dico la mia idea sul futuro del calcio. Lotta scudetto? La Lazio merita il titolo”

“La testa è rimasta sul campionato, non è colpa nostra questa crisi. La mentalità deve rimanere quella che abbiamo sempre avuto. Dobbiamo continuare a lottare. Immobile mi dovrà fare un regalo, dovrà spendere un po’ di soldi. Ha più anni e ne ha di più in banca, magari mi prende un rolex (ride, ndr). Tornando seri, spero che faccia 40 gol il prima possibile. Alcuni compagni mi hanno detto che la mia partita migliore è stata a Milano contro il Milan quest’anno. Io gioco per divertimento, il calcio è sempre stata la mia passione. Ora sto bene, ho lavorato tanto per arrivare qui. Voglio vincere il più possibile, se facciamo tre punti ogni domenica significa che saremo sempre primi o secondi. Partita della svolta? Penso la partita dopo Lazio-Atalanta. In quella settimana ne abbiamo giocate e vinte tre contro Fiorentina, Torino e Milan, da lì è cambiato tutto. Ce lo siamo anche detti tra compagni e così è stato. Quando gira tutto bene, alcune volte vinci all’ultimo come successo a Cagliari. Abbiamo cambiato poco, lavoriamo da tempo con lo staff e il mister ci conosce bene. Siamo una famiglia e ci troviamo bene a giocare a calcio”.

Maxi Lopez si racconta: “Il Milan e quell’attesa in hotel, Lo Monaco voleva bucarmi le ruote della Ferrari. Wanda Nara e i miei figli…”