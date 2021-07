Lazio, Leiva: “Sarri? Serve tempo, vogliamo imparare”. E su Felipe Anderson…

Le dichiarazioni rilasciate da Lucas Leiva, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore

"Il gioco di Maurizio Sarri? E' ancora presto per dare un giudizio o dire dove possiamo arrivare. E' tutto nuovo: l'allenatore, le idee e il modo di fare calcio, ma stiamo lavorando bene. È un calcio diverso, con pressione alta: dobbiamo ancora imparare a lavorare come squadra, però possiamo farlo. Possiamo fare grandi cose quest'anno. Il gruppo è molto disponibile a imparare e fare quello che il mister sta chiedendo. Io non sono il portavoce di Sarri, non credo: penso che stiamo tutti imparando a capire i movimenti e la tattica. È un sistema nuovo dopo tanti anni, vogliamo capire il prima possibile perché è importante iniziare il campionato con le idee chiare".

"Luis Alberto? E' tornato e sta lavorando bene, io cerco di aiutare tutti i compagni. Felipe Anderson? E' come se non fosse mai andato via. Conosce tutti e ha tanta voglia di riprendere la sua carriera dopo un anno difficile. È carico per mettersi di nuovo in mostra. A livello personale, penso di poter migliorare ancora nel palleggio, devo continuare a imparare e lavorare. Voglio giocare il più possibile e star bene, aiutando la squadra. A livello di squadra, invece, secondo me è troppo presto per capire a cosa possiamo ambire in campionato. È tutto nuovo, serve tempo. L’obiettivo è di capire le richieste del mister il prima possibile per riuscire subito a far bene. Però adesso è troppo presto per dire dove possiamo arrivare, lo dirà il tempo. La strada è quella giusta".