Juventus, Milik: “Vlahovic? Spero rimanga. Bonucci ha scritto la storia, Giuntoli…”

"Con un’offerta irrinunciabile tutti possono partire, perciò vediamo. Io spero che alla fine Dusan possa rimanere, per il resto per me non cambia nulla. Se vogliamo essere competitivi servono più giocatori forti in ogni ruolo, la concorrenza serve se si punta a vincere. Giuntoli ha fatto cose molto buone a Napoli. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, ha svolto bene il suo lavoro e così è arrivato alla Juve. L’ho trovato entusiasta e positivo, ma lui è così di natura. È uno che al giocatore dice la verità e non ciò che si vuole sentir dire, questo è molto importante. A mercato aperto può succedere di tutto e non esistono giocatori intoccabili. Un club importante come la Juve ha sempre l’ambizione di migliorarsi, nessuno può sentirsi al sicuro ma i calciatori sanno che vita fanno e che tutto può cambiare in un attimo. Leo ha scritto la storia della Juve, sappiamo che non è un momento facile per lui, perché come calciatore non ti aspetti mai queste scelte, soprattutto quando hai fatto davvero tanto per il club. Però sono decisioni tecniche e della società di cui non posso permettermi di parlare».