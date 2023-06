Juventus, senti Brambati: “Allegri non ha dato niente! Aspetta di essere cacciato”

Chiesa scontento e vicino all'addio alla Juventus? "Pare che non sia così tanto nelle grazie di Allegri. E' uno molto istintivo, a lui forse piacciono giocatori tatticamente più malleabili, soprattutto in fase di non possesso. Ha grandissime potenzialità e al netto della gravità dell'infortunio è uno che fa la differenza. Per Allegri non la fa e anzi, non è un plus. Spesso lo ha usato dalla panchina, ma a me è giunta voce che non è gradito perché un po' troppo anarchico. A me non sembra, perché se disciplinato fa quello che chiede l'allenatore. Mancini lo ha sfruttato al meglio in Nazionale e ha fatto la differenza, anche in fase di non possesso. La proprietà, essendo latente, ha dato mandato a più individui, sbagliati per me, e c'è anche l'allenatore tra questi. Allegri sta lì e non vede l'ora di essere cacciato via con tutti i soldi che lui deve prendere. Questa è la verità, sennò dallo spogliatoio di Udine non escono certe parole. Allegri in questi due anni non ha dato niente. I giovani? Sono usciti solo perché c'erano tutti infortunati, sennò non li avrebbe neanche fatti giocare. La storia della Juventus dice che dopo due anni che non vinci, vai via".